Les jeunes dans les champignons

Les étudiants en Techniques de bioécologie du Cégep de La Pocatière ont récemment collaboré au développement des activités de La vie est MUSH, une entreprise de mycotourisme de Saint-Bruno-de-Kamouraska. L’apport des jeunes a entre autres permis l’élaboration des activités.

Dans le cadre du développement de la filière mycologique du Kamouraska, ils ont réalisé une caractérisation écologique de ses terrains, identifié les secteurs d’intérêt et proposé de nouveaux sentiers. Ils ont également produit des textes de vulgarisation scientifique et des outils d’animation.

Cette collaboration entre le Cégep et la jeune entreprise kamouraskoise se déploie alors que la MRC a octroyé au partenaire une subvention de 25 000 $ via le Programme de soutien aux projets innovants du secteur mycologique du Kamouraska. Ce programme est issu du volet « Signature et innovation » du Fonds régions et ruralité (FR3) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Les cours Environnement, développement durable et mondialisation ainsi qu’Interprétation de la nature et écotourisme se prêtaient bien à l’exercice. L’opportunité pour nos étudiants de mettre en pratique leurs connaissances dans un projet concret et réel était absolument exceptionnelle. Nous sommes vraiment fiers du travail réalisé par nos étudiants », raconte Guillaume Dufour, enseignant responsable du projet.

« L’apport des étudiants du Cégep de La Pocatière nous a donné un réel coup de pouce dans l’établissement de nos activités. Ils ont amené une valeur supplémentaire à ce que nous souhaitions offrir, tant au niveau des ateliers qu’à celui des sentiers de randonnée », renchérit Jean Marcon, propriétaire de La vie est MUSH.

À l’issue de ses études en bioécologie au Cégep de La Pocatière, le finissant devient un technicien spécialisé dans les domaines de la recherche, de la gestion, de l’aménagement et de l’éducation en milieu naturel. Il évalue les impacts des activités humaines afin de favoriser la conservation de la biodiversité, participe au développement durable de l’environnement et apporte son soutien aux biologistes, géographes, et autres professionnels impliqués. (Source : Cégep de La Pocatière)