13 jeunes judokas fiers de leur Coupe Avantis

Le club Judo-La Pocatière tenait à la l’école polyvalente La Pocatière, le samedi 10 décembre, la 34e édition de la Coupe Avantis (jadis coupe Dynaco).

Plus d’une quarantaine de judokas se sont inscrits, dont 30 du club de La Pocatière et 14 du club de Rivière-du-Loup. Chaque année, le club Judo-La Pocatière tient deux rencontres, la première en décembre et la seconde en avril.

Les gagnants d’une Coupe Avantis du club de La Pocatière sont d’abord, dans la catégorie U8, Lionel Fortin de Saint-Onésime-d’Ixworth et Mavrick Ouellet de La Pocatière chez les U10. Dans la catégorie U12, Jules Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies et Malik Chaouachi de La Pocatière, et enfin, chez les U14, Jeanne Laterreur de Saint-Roch-des-Aulnaies, ont tous les trois remporté une coupe.

Fait à noter, cette rencontre sportive n’est pas un affrontement d’un club contre un autre. Les jeunes sont classés selon leurs âges et leurs poids, de sorte que dans certaines catégories on y retrouve que des judokas de La Pocatière et d’autres que de Rivière-du-Loup. L’objectif de la Coupe Avantis est de faire découvrir l’environnement d’une compétition à des jeunes qui aspirent aux tournois régionaux et provinciaux. La prochaine rencontre se tiendra le samedi 22 avril 2023.

Source : Club Judo-La Pocatière