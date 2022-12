Un début de saison fracassant pour le club Filoup

20 athlètes du club d’athlétisme Filoup de Rivière-du-Loup ont amorcé leur saison en salle, le samedi 10 décembre à Montréal. Les athlètes des catégories U14-U16-U18 et sénior ont pris part à la classique Héloïse au centre Claude Robillard, une compétition qui rend hommage à une ancienne athlète décédée du cancer à un très jeune âge. Au total, 11 podiums et pas moins de 30 marques personnelles ont été enregistrés dans la majorité des épreuves.

Juliette Dionne s’est démarquée avec trois podiums. En effet, la jeune sprinteuse a remporté le 60 m sprint dans la catégorie benjamin féminin avec sa meilleure marque personnelle de 8,43. Elle a également remporté l’épreuve du saut en longueur et récolté une deuxième position au 150 m sprint. Emma Dubé s’est hissée sur la deuxième marche du podium au saut en longueur. Chez les benjamins garçons, Benjamin Noël a remporté l’épreuve du saut en longueur. Ses coéquipiers Zachary Lepage et Noah Dumont l’ont accompagné sur le podium terminant respectivement deuxième et troisième. Zachary Lepage a aussi obtenu une troisième position au 60 m haies. On ne peut passer sous le silence les belles performances de Constance Lecat, Henri Loiseau, Louka Pelletier et Léo Michaud qui ont réalisé également leur meilleure marque personnelle dans leurs épreuves respectives.

Chez les U16, Laurence Proulx, Léa-Rose April, Laura André, Méanne Thériault et Gabriel Massé ont tous obtenu eux aussi au moins un record personnel.

Anabelle Larouche participait au processus de sélection pour le circuit du match cadet Québec-Ontario. L’athlète de Rivière-du-Loup a terminé troisième au saut en longueur et détient provisoirement la deuxième position au 60 m haies. Avec ces résultats, elle sera considérée comme une candidate potentielle pour faire partie de l’équipe du Québec lors de cette compétition en février prochain à Toronto. Sa compatriote Odélie Drapeau a quant à elle remporté l’épreuve du 800 m avec sa meilleure marque personnelle de 2 : 21,41, ce qui lui procure le standard et une sérieuse option pour faire partie de l’équipe du Québec des meilleures juvéniles lors du Championnat canadien qui aura lieu à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick en mars 2023.

En fin, chez les séniors, Amélie Grondin s’est démarquée avec une superbe course au 60 m haies récoltant la deuxième position.

