Une programmation diversifiée pour La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli

La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli se déroulera du 25 au 28 juillet. La programmation entièrement gratuite offre quatre jours de rencontres artistiques, d’activités festives et de créations en plein air.

« Nous invitons tout le monde, connaisseurs ou curieux, à venir découvrir les œuvres sculpturales inédites créées par nos talentueux duos d’artistes », déclare Sevia Pellissier, commissaire de l’événement.

Les six duos d’artistes ont déjà commencé leur travail aux abords du fleuve Saint-Laurent, prêts à éblouir le public avec leurs créations autour du thème Entretenir le brasier. Ces artistes provenant de différentes régions du Québec sont Béatrice Boily, Mylene Raiche, Camille Lescarbeau, Stacy-Ann Oliver, Enrique Pelaez, Olivier Moisan Dufour, Eric Sauvé, Raoul Gasser-Fillion, Louis-Charles Dionne, Olivier Roberge, Daphnée Cantin et Kristel Tremblay.

« La Biennale est une occasion unique de voir les artistes à l’œuvre, et de participer à des activités enrichissantes », ajoute Julien St-Georges Tremblay, co-commissaire.

La programmation propose des visites guidées par les commissaires pour découvrir les œuvres sculpturales exposées dans le parc des Trois-Bérets, des ateliers de création, et des activités pour les enfants comme Cherche et trouve, la station Bric à blocs, et le dessin au fusain. Les visiteurs pourront également sérigraphier leurs t-shirts en souvenir.

Des performances musicales égaieront les journées et les soirées. DJ X-OM6 fera danser le public le vendredi, suivi par le rock folk d’Érika Hagen et la musique envoûtante de Bosko Baker le samedi. Des performances artistiques avec Ivanie Aubin-Malo, Sandra Giasson-Cloutier et Marie-Maude Michaud, ainsi qu’une démonstration de céramique par Joëlle Déry sont également prévues.

Une exposition virtuelle en collaboration avec le Musée de la mémoire vivante, célébrant le 40e anniversaire du Rendez-vous 1984, revisitera les moments marquants des éditions précédentes. De plus, une exposition collective permettra de découvrir le travail individuel des artistes, avec un vernissage prévu le 12 juillet à la Chapelle des processions.

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 25 juillet à 17 h à la Maison de la culture La Vigie. Ce sera suivi d’un parcours déambulatoire à la rencontre des artistes dans le parc des Trois-Bérets, à 18 h. La Biennale de Saint-Jean-Port-Joli est un événement qui célèbre toutes les formes de sculpture, des plus traditionnelles aux plus innovantes. À ce jour, plus de 100 artistes de diverses régions et cultures ont participé à cet événement.

Source : Biennale de Saint-Jean-Port-Joli