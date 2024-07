Onze marqueurs-familles au Kamouraska 

Parcours Fil rouge, la Ville de La Pocatière, l’Association des Lebel d’Amérique, et Les descendants de Pierre Miville ont récemment dévoilé deux nouveaux marqueurs-familles associés au projet Passeurs de mémoire : les marqueurs Lebel-Mignault et Miville-de Baillon. Implantés dans la Grande-Anse, ces marqueurs rendent hommage à deux familles du groupe des premiers censitaires de la seigneurie de La Pocatière.

En parcourant les circuits sur passeursdememoire.com, vous pouvez découvrir des marqueurs identifiant les terres ancestrales de plusieurs familles de la région. Ces marqueurs offrent une connexion tangible avec ceux et celles qui ont marqué ce territoire aux premiers temps de la colonie.

« Ces nouveaux marqueurs portent à trois le nombre de ceux présents sur notre territoire. La Pocatière, associée à Passeurs de mémoire depuis le début, est fière de faire découvrir des pages de l’histoire de nos bâtisseurs, et de contribuer au développement du tourisme de racines au Kamouraska », déclare Vincent Bérubé, maire de La Pocatière.

Cette quatrième cohorte de marqueurs-familles Passeurs de mémoire comprend le marqueur Lebel-Mignault, situé à proximité de la terre de Nicolas Lebel sur le chemin conduisant au Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima, et le marqueur Miville-de Baillon, installé sur la terre de Jacques Miville-Deschênes sur le chemin de la Grande-Anse. Pour créer un lien entre le monde virtuel et le monde physique, chaque marqueur comporte un code QR dirigeant les visiteurs vers des contenus complémentaires disponibles sur le site Web Parcours Fil rouge.

« Le dévoilement de ces dixième et onzième marqueurs mémoriels illustre l’engagement des associations de familles dans le projet Passeurs de mémoire qui contribue activement à la redécouverte de figures inspirantes parmi les 24 familles choisies au Kamouraska », explique Doris Girard, présidente de Parcours Fil rouge.

La réalisation de ces marqueurs a été rendue possible grâce à la contribution financière de l’Association des Lebel d’Amérique et de ses donateurs, et de l’association Les descendants de Pierre Miville, avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Cette initiative résulte de la collaboration des équipes de la Ville de La Pocatière, Groupe GID et Parcours Fil rouge.

Source : Parcours Fil rouge