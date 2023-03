13e Gala reconnaissance Coup de cœur des Agricultrices du Bas-Saint-Laurent

Le samedi 18 février, plus de 150 personnes se sont réunies au Pavillon des Loisirs de Saint-Fabien afin de reconnaître le travail et la passion d’hommes et de femmes du milieu agricole bas-laurentien. L’animation de cette soirée a été confiée à Geneviève Joncas qui a relevé le défi avec brio.

La présidente des Agricultrices du Bas-Saint-Laurent, Jessie Rioux, a procédé à l’ouverture de la soirée-banquet en rappelant les objectifs de ce gala reconnaissance et l’importance de souligner le travail de nos agriculteurs et surtout, de nos agricultrices. Parmi les récipiendaires, soulignons Glennis Ouellet et Dave Madore de la Ferme les Petits Régals des bois dans la catégorie Démarrage d’entreprise. Le couple est membre du Syndicat de l’UPA du Kamouraska.

Le titre d’Agricultrice de l’année 2023 du Bas-Saint-Laurent a été décerné à Mireille Lavoie du Syndicat de l’UPA de la Matapédia. Mme Lavoie est un exemple d’audace et de persévérance, ce qui se reflète par l’avancement de ses projets agricoles et personnels. Elle démontre que les femmes ont leur place dans le monde agricole.

Rappelons que le Gala reconnaissance Coup de cœur Bas-Saint-Laurent est réalisé par les Agricultrices du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec ses principaux partenaires, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et Unoria Coopérative.

Source : Agricultrices du Bas-Saint-Laurent