15 % d’augmentation des paniers de Noël distribués par Moisson Kamouraska

La crise inflationniste que connaît actuellement le Québec s’est également fait sentir dans la région au courant des fêtes, puisque 483 paniers de Noël y ont été distribués par Moisson Kamouraska à la population locale dans le besoin. Il s’agit d’une augmentation de 62 paniers comparativement à l’année précédente, soit une hausse de près de 15 %.

En octobre dernier, on apprenait que l’aide alimentaire avait progressé de près de 40 % dans la région depuis 2019, même que les ressources financières et alimentaires commençaient à manquer, au point où l’on craignait le bris de service.

Par ailleurs, en septembre, 50 nouvelles demandes sont entrées chez Moisson Kamouraska. Il s’agissait essentiellement d’étudiants, de personnes avec des troubles de santé mentale, des retraités, ainsi que de jeunes familles monoparentales ou biparentales. Certains cas d’itinérance se sont même ajoutés à la liste. « Ce n’était pas comme ça avant. Le visage de la pauvreté change », avait alors déclaré Mireille Lizotte, directrice générale de l’organisme.

Heureusement, en décembre dernier, le gouvernement Legault octroyait au Réseau des banques alimentaires du Québec les 8 M$ manquants, ce qui a permis à Moisson Kamouraska de poursuivre adéquatement sa mission. Plus précisément, le montant en question sera converti par le Réseau des banques alimentaires du Québec en achat à l’échelle provinciale de denrées telles que de la viande, des céréales, du riz, des pâtes alimentaires, ainsi que des fruits et légumes. « Cela nous permettra d’avoir de la variété pour répondre aux besoins de nos six MRC. Ces denrées supplémentaires seront redivisées de façon équitable selon les besoins de nos organismes », a expliqué Louise Chrétien, coordonnatrice des services à Moisson Kamouraska.

Moisson Kamouraska, rappelons-le, a pour mission de lutter contre la pauvreté en sollicitant et en organisant la cueillette, le traitement, la transformation et la distribution des denrées, tout en favorisant l’implication sociale des groupes et des personnes concernées par la sécurité alimentaire. Au cours des dernières années, Moisson Kamouraska a mis sur pied plusieurs services en sécurité alimentaire afin de répondre aux besoins criants de sa clientèle.