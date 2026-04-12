150 toutous pour les enfants malades

Publicité P.A. Michaud, Clôtures André Harton, Transport Pierre Dionne et Maxi La Pocatière ont collaboré afin d’offrir 150 toutous aux enfants qui doivent subir des examens approfondis ou une chirurgie à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

« Il est important d’offrir la meilleure expérience possible aux enfants lors de leur passage à l’hôpital. Les toutous leur permettent d’associer ce moment à quelque chose de plus positif, sachant qu’une visite en milieu hospitalier peut être impressionnante pour les jeunes », souligne l’un des entrepreneurs.

Établis au Kamouraska, ces entrepreneurs sont particulièrement sensibles à la cause. C’est dans les établissements de santé de la région que leurs propres familles reçoivent des suivis médicaux, ou consultent lorsque le besoin se présente. La santé et le bien-être des enfants leur tiennent également à cœur.

« Au nom des membres du conseil d’administration de la Fondation, nous sommes heureux de constater l’attachement des entreprises de la région envers l’hôpital, et l’importance qu’elles accordent à l’amélioration des soins de santé », mentionne le docteur Gaétan Lévesque, président de la Fondation.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima