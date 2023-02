150 toutous pour les enfants malades

Ferblanterie Ouellet, Metro Plus Lebel et Publicité P. A. Michaud renouvellent leur collaboration et donnent généreusement 150 toutous à remettre aux enfants malades gardés en observation et qui doivent subir des examens approfondis ou une chirurgie à l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

« C’est encore un plaisir pour nous d’offrir cette source de réconfort pour les enfants malades qui doivent passer par l’Hôpital de La Pocatière pour y recevoir différents soins », soulignent les trois entrepreneurs. Étant tous les trois des pères de jeunes enfants, ils savent très bien que réconforter les enfants face à la maladie est important et qu’avoir des soins de proximité est essentiel pour les familles de la région. Ces derniers n’hésitent d’ailleurs pas à soutenir la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima par différentes initiatives et implications qui ont permis des achats d’équipements médicaux à l’Hôpital de La Pocatière.

« Au nom du conseil d’administration de la Fondation, je remercie chaleureusement ces trois partenaires engagés pour ce geste qui apportera du réconfort à nos enfants malades », termine le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima