16 303,44 $ de profit net pour le souper pour emporter du Club Lions

Samedi 14 novembre dernier avait lieu le souper gastronomique, en formule pour emporter, organisé par le Club Lions de La Pocatière en collaboration avec la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima présenté par Construction Stéphane Charest.

Offert sous une nouvelle formule pour emporter, et ce, afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, le souper a connu un vif succès avec plus de 200 participants. Le Club Lions de La Pocatière et la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima sont heureux de se partager un montant de 16 303,44 $ à parts égales.

« Malgré la pandémie, nous sommes très heureux des résultats financiers et nous remercions le Club Lions de La Pocatière pour la réalisation de cette activité. Ce montant nous permettra d’investir dans des équipements médicaux pour nos installations de santé au Kamouraska au cours de l’année 2021 », mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.

Les profits et les dons recueillis lors de ce souper serviront aux causes de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et du Club Lions de La Pocatière qui les séparent à 50 % chacun. « En tant que président du Club Lions de La Pocatière, et au nom de tous mes collègues Lions, c’est un plaisir de faire une différence en santé pour notre région. Chaque année, la population est au rendez-vous et participe en grand nombre à cette activité, pour cela, nous les remercions chaleureusement », termine M. Marc Éthier.