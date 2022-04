2 M$ d’investissements à l’hôpital de La Pocatière

« Le principe est le même, mais c’est certain que la performance de l’équipement a été améliorée, les calculs au niveau de l’imagerie sont plus performants également », a dit Steve Hudon, conseiller-cadre dans le secteur de l’imagerie médicale au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Ce nouvel équipement fait le bonheur des employés, soutient M. Hudon. « Les technologues sont bien contents d’avoir la nouvelle technologie. Ils bénéficient maintenant des dernières avancées au niveau de la reconstruction des images. C’est plus rapide, plus performant et plus précis ».