20 000 $ pour la conception d’un programme d’enseignement en danse adaptée à l’École Destroismaisons

L’École de musique et de danse Destroismaisons annonce l’obtention d’une aide financière de 20 000 $ provenant du programme Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Cette subvention a permis à l’école de concevoir un programme d’enseignement en danse adaptée pour les personnes en situation de handicap ou présentant des besoins particuliers. Le projet a permis à l’équipe des enseignants de se former auprès de spécialistes en danse adaptée et en danse inclusive, de faire des recherches approfondies sur le sujet et de rédiger un guide d’activités unique. De plus, l’École Destroismaisons a expérimenté ces activités auprès de personnes handicapées de la région et le constat est clair, les ateliers permettent aux participants de se connecter à leur rythme intérieur, favorise le contact et l’interaction avec les autres et suscitent un sentiment de plaisir, de réussite et d’éveil aux émotions.