Guitares en fête de retour pour sa 11e édition

Après une année d’absence, le festival Guitares en fête revient au parc Havre du souvenir du quai de L’Islet les 30, 31 juillet et 1er août 2021. Des artistes associés à différents styles musicaux vous feront chanter, danser et fêter à nouveau dans le respect des règles sanitaires du moment.

Ainsi, le vendredi 30 juillet à 20 h 30, le festival laisse toute la place à Jordan Officer, l’as guitariste montréalais, et à la musique de ses trois derniers albums, une trilogie consacrée aux genres à l’origine de son inspiration : jazz, blues et country.

Samedi 31 juillet à 19 h 30, le groupe Surf Riders fera swinguer les festivaliers au son des années cinquante et soixante, lorsque le surf faisait danser les jeunes sur les plages américaines… et dans les sous-sols de banlieue du Québec. Après cette musique endiablée, à 21 h, les chansons du groupe gaspésien Dans l’Shed et sa musique aux accents country-folk-blues gaspésiens termineront cette soirée en beauté.