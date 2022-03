24e édition du Défi OSEntreprendre : Près d’une soixantaine de projets et de tout nouveaux Premier Tech

Au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, les préparatifs vont bon train en vue de la tenue de la 24e édition du Défi OSEntreprendre.

Malgré un contexte difficile découlant de la pandémie, la participation demeure excellente dans les écoles et les centres. Ce sont 58 projets qui ont vu le jour au cours de la dernière année scolaire.

Les grands gagnants et gagnantes de chacune des catégories recevront les tout nouveaux Premier Tech. De fait, ces prestigieuses récompenses ont été repensées. Elles mettront de l’avant la nouvelle image de marque de l’entreprise qui est, depuis plusieurs années déjà, partenaire de premier plan dans la promotion de l’entrepreneuriat dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

Selon la secrétaire générale et directrice des communications du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Mme Geneviève Soucy, l’implication de M. Bernard Bélanger, président du conseil de Premier Tech et de cette entreprise au rayonnement international, est un exemple à suivre.

« Premier Tech a toujours eu à cœur le développement de l’entrepreneuriat dans nos établissements. Au cours des derniers mois, une équipe a été mise en place pour définir un nouveau concept de reconnaissance. Nous avons bien hâte de voir le produit fini. Cet appui est fort important en cette période particulière pour les membres de notre personnel, pour nos élèves, jeunes et adultes. Nous sommes heureux de constater que la pandémie n’a pas ralenti les ardeurs de nos entrepreneurs en devenir! Concevoir un projet d’entreprise comporte toujours son lot de défis. Toutefois, notre organisation a clairement démontré qu’elle avait l’entrepreneuriat dans son ADN. »

Les noms des finalistes de l’édition 2022 seront dévoilés lors d’un événement en ligne le 1er avril prochain, à 14 h 45.

« En dévoilant les noms des finalistes via nos différentes plateformes, on assure ainsi une belle visibilité aux initiatives gagnantes. Ainsi, la bonne nouvelle pourra se rendre dans les foyers de notre région. Quant aux premiers prix de chacune des catégories, les noms seront rendus publics quelques jours plus tard. Une belle surprise les attend », souligne le coordonnateur de l’édition locale du Défi OSEntreprendre au CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, M. David Ouellet.

Compte tenu du contexte sanitaire, les certificats de reconnaissance, les bourses et les Premier Tech seront transmis directement aux lauréates et aux lauréats, et non pas remis dans le cadre d’un Gala, comme c’était le cas juste avant la pandémie.

Source : Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup