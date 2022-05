25 ans pour L’Autre-Toit du KRTB

C’est le 12 mai dernier que l’organisme L’Autre-Toit du KRTB soulignait ses 25 années d’existence dans notre communauté.

L’objectif premier de la ressource est de venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants. Au fil de ces années, 2 292 femmes et enfants y ont trouvé refuge totalisant 55 112 jours en hébergement et près de 39 000 services externes ont été rendus.

Mais au-delà des chiffres, l’ouverture de cette soirée s’est déroulée sur un témoignage empreint d’émotions. La prestation d’une femme ayant eu recours aux services a donné le ton à la soirée en mettant en lumière les difficultés, les embûches, les découragements qu’une situation de violence peut faire vivre. Mais, le plus important, c’est le message d’espoir que oui, c’est possible de sortir du cercle de la violence. « Et non, il ne faut pas avoir honte de cette situation », soulignait-elle.

Cette soirée a également réaffirmé l’importance de travailler en étroite collaboration avec les différents partenaires qu’ils soient issus des milieux communautaire, policier, judiciaire, de l’éducation ou encore de la santé et des services sociaux. Il a été nommé que, en plus de la collaboration, c’est en démontrant de l’ouverture et en acceptant d’adapter ses pratiques que nous pouvons réellement faire une différence, voire sauver des vies.

La rétrospective des années passées a démontré l’évolution d’un projet qui s’est imposé à force de courage et d’énergie pour faire de la maison L’Autre-Toit du KRTB ce qu’elle est aujourd’hui : une équipe forte comptant 13 employées régulières, huit sur appel et offrant des services 24 h/24, 7 j/7 et 365j/année. Ainsi, au cours de ces années, ce sont 144 travailleuses qui ont œuvré dans l’organisme.

La prestation musicale au violon de Mme Léa Yang Jun Bérubé a su agrémenter le repas qui regroupait près de 130 convives de tous milieux confondus.