2500 $ au Centre d’Équithérapie La Remontée

La Fondation Richelieu de Montmagny soutien le Centre d’équithérapie La Remontée en participant au programme Parrainer un cheval. La ponette Choupette aura l’honneur d’être leur filleule.

Pour les cavaliers, le cheval est un ami, un confident et un thérapeute. Les chevaux acceptent inconditionnellement les personnes avec leurs défis personnels, leurs forces et leurs rêves.

Chaque cheval est soigneusement choisi pour son tempérament calme et amical. De nombreuses heures sont consacrées à leur entraînement afin que, dans un contexte de santé durable, physique, psychologique et sociale, le cheval devienne un fier partenaire de son cavalier.

Ces chevaux d’expérience nécessitent des soins attentionnés et coûtent environ 5000 $ par année en soins et en équipements divers. En participant au programme Parrainer un cheval pour un montant de 2500 $, la Fondation Richelieu permet à La Remontée d’assurer une partie de ces soins. Surtout, ce programme de parrainage permet à l’organisme de poursuivre sa mission en offrant les services d’équithérapie à un prix accessible et au plus grand nombre possible.

« En devenant le parrain d’un cheval, la Fondation Richelieu apporte un soutien concret à des services d’une qualité exceptionnelle, rares et importants pour la région », explique la directrice de La Remontée, Hélène Caron.

Source : Centre d’équithérapie La Remontée