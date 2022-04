Le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et L’Islet, en partenariat avec les Galeries Montmagny, invite à la 2e édition du Salon du bénévolat Montmagny-L’Islet. L’événement se tiendra le samedi 30 avril aux Galeries Montmagny.

L’objectif du salon est de favoriser le recrutement de bénévoles pour les organismes de la région. Ainsi, ces derniers seront sur place afin de promouvoir les différents postes de bénévolats offerts dans leur organisation. Plusieurs champs d’activités bénévoles seront représentés.

Le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et L’Islet souhaite, par l’entremise de ce salon, offrir la possibilité aux citoyens de discuter avec les responsables des différents organismes participants. Il sera possible de visiter les kiosques dès 9 h, et ce, jusqu’à 15 h.

Pour les organismes qui désirent réserver un kiosque lors du salon, ces derniers peuvent s’inscrire, avant le 14 avril 2022, auprès d’Andrée-Anne Fortin par téléphone au 418 248-7242, poste 109, ou par courriel au aa.fortin@cabml.ca.