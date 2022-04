2e édition pour Expérience Mawiw au Kamouraska

Grâce à l’appel de projet Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications, Tandem-Jeunesse, Projektion 16-35 et COSMOSS Kamouraska ont pu réaliser, de nouveau, le projet Expérience Mawiw.

En effet, les 21 et 28 mars ainsi que le 4 avril se sont déroulées trois journées d’activités créatrices exploitant différentes formes d’art. Tour à tour, les jeunes ont pu exprimer leurs talents et acquérir de nouvelles connaissances lors d’ateliers d’écriture, de slam, de création de bijou, de chocolat et de batucada. Un atelier de conte et légende viendra clore ces trois journées d’activités.

Des artistes et des professionnels ont partagé leurs savoirs et leurs connaissances à ce groupe de jeunes qui avaient soif d’apprendre et de créer. La connaissance de soi, l’expression et le contact humain étaient au cœur de ces journées.

Rappelons-nous que la première édition d’Expérience Mawiw avait eu lieu au Camp Canawish en juin 2019 et avait connu un franc succès. Lors de cette édition, les participants avaient été invités à vivre l’expérience de camp dans une formule alliant des ateliers créatifs et des activités offertes sur place.

La pandémie a fait la vie dure à ce projet qui a dû être reporté plusieurs fois. Toutefois, dans sa réalisation, il a pu compter sur l’apport de gens passionnés et dévoués, comme Mme Catherine Marsolais, chargée de projet pour Expérience Mawiw. Selon elle, « le savoir-être ensemble s’offre à nous naturellement si nous lui procurons des conditions inspirantes et sécuritaires ». De plus, elle adresse ce message aux jeunes participants : « À vous maintenant de multiplier les occasions ! »

Selon Sophia-Rose, coordonnatrice chez Tandem-Jeunesse, « l’Expérience Mawiw, c’est une expérience hyper enrichissante sur plusieurs niveaux pour les jeunes. Nous observons que ça leur permet de sortir de leur routine du quotidien, de briser l’isolement, de créer des liens, tout ça en découvrant de nouvelles activités. Ça leur permet aussi de renouer avec leur créativité ».