3, 2, 1… Misez pour la Fondation André-Côté

Malgré l’annulation de la 10e édition du Défi Vélo André-Côté pour une 2e année, c’est avec joie que la Fondation André-Côté lance sa deuxième édition d’un encan virtuel présenté par Alimentation R. Pelletier, Secours RM et Bernard Généreux, député. Devant le succès de la première édition, la Fondation André-Côté a décidé de renouveler cette campagne de financement Se gâter tout en redonnant à notre Fondation qui offre des services gratuits aux personnes atteintes de cancer ou de maladie incurable, ça n’a pas de prix.

Du 1er mai à compter de 9 h au 14 mai 20 h, faites vos mises. Passer une nuitée dans un hôtel, une auberge ou un camping, découvrir des Musées, goûter aux produits du terroir, visiter des attraits touristiques ou sportifs, se dorloter avec des soins et des produits, ou encore, se procurer des objets utiles pour la maison ou lors de votre quotidien, voilà quelques exemples que vous trouverez dans notre encan.

« Un encan tel qu’on ne l’a jamais vu dans notre région, organisé par un organisme de charité. Nous sommes fiers d’avoir réussi à amasser autant de variétés. Les participants auront le choix d’un peu plus de 250 articles ! Il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus, c’est vraiment facile d’y participer : on doit aller sur le site de Signature Pro, créé son compte si vous n’avez pas participé l’année passée, et miser sur les articles qui vous intéressent sur l’encan de la Fondation André-Côté. Je ne peux passer sous silence la contribution de tous les partenaires et bénévoles ayant pu rendre cette deuxième édition possible », mentionne Marie-Pier Breault, directrice générale de la Fondation André-Côté.

Une occasion en or pour dorloter ceux qu’on aime, soi-même et démontrer sa reconnaissance en soutenant une cause qui nous tient à cœur et qui offre du réconfort aux gens de notre région.

Source : Fondation André-Côté