30 médailles pour le Club d’athlétisme Lavironde

Les athlètes du Club d’athlétisme Lavironde de Montmagny ont devancé une trentaine de clubs de partout au Québec lors du Championnat provincial benjamin, cadet et juvénile qui se tenait les 9 et 10 avril au PEPS de l’Université Laval. Ils ont terminé au premier rang, en raflant 30 médailles, un véritable tour de force.

Les athlètes d’une trentaine de clubs s’affrontaient dans diverses épreuves d’athlétisme, comme la marche athlétique, le sprint, le demi-fond, les sauts et les lancers. Le Club Lavironde s’est démarqué avec une récolte de 30 médailles terminant premier devant le Dynamique de Laval (27) et le C.A.U.L de l’Université Laval (27).

Le Club Lavironde a connu une forte croissance depuis 2020 passant de cinq athlètes à plus d’une cinquantaine. Les résultats du week-end viennent démontrer la qualité du développement des athlètes au cours des deux dernières années avec des entraîneurs expérimentés comme Richard Fradette et Yves Fournier.

Voici les résultats des athlètes du club d’athlétisme Lavironde par catégorie pour les trois premières positions :

Benjamine : Blanche Laliberté (1rehauteur et 60 m haies, 2eLongueur et 60 m, 3e150 m); Hélèna Morneau (1re800 m marche); Jade Michaud (3e800 m marche athlétique); Coralie Canuel (3e60 m haies).

Benjamin : Xavier Gamache (3epoids, 60 m et 150 m); Samuel Groleau (1er800 m marche athlétique).

Cadette : Frédérique Fortin (1re1500 m marche athlétique); Éléonore Bolduc (2e 1500 m marche athlétique).

Cadet : Gabriel Asselin (2e300 m et 3eHauteur).

Juvénile femme : Florence Labbé (3e1500 et 3000 m); Éliane Bernard (1re3000 m marche athlétique).

Juvénile homme : Gustave Lapointe-Gamache (1er3000 m marche athlétique); Simon Buteau (2e400 m); Isaac Bouffard (2e200 m); Jacob Bouffard (3e200 m); Élliot Bélanger (3e3000 m).

Le bel esprit d’équipe qui règne au sein du Club d’athlétisme Lavironde a fait toute la différence aux épreuves de relais avec sept équipes sur sept sur le podium :

Relais 4 x 200 m : Benjamine 1re(Coralie Canuel, Blanche Laliberté, Aurélie Fortin et Thaly Gosselin); Cadette 3e(Frédérique Fortin, Iris Munger, Jade Blanchet et Jade Michaud); Juvénile F 3e(Laurence Cloutier, Julie-Anne Deschênes, Aryane Boucher et Émilie Maurice); Juvénile H 2e(Simon Buteau, Gabriel Asselin, Edwards Gariepy et Rina Dama).

Relais 4 x 400 m : Juvénile F 1re (Florence Labbé, Julie-Anne Deschênes, Laurence Cloutier et Aryane Boucher); Juvénile F 2e (Émilie Mauricem, Iris Munger, Rosalie Bérubé et Éliane Bernard); Juvénile H 1er (Isaac et Jacob Bouffard, Edwards Gariepy et Gabriel Asselin).

Relais 4 x 400 m juvénile : 1er (Lavironde), 2e (CAUL), 3e (CAUL).