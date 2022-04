Les Seigneurs de La Pocatière aux commandes de la finale

Après avoir remporté les deux premiers matchs de la série, La Pocatière et Saint-Cyprien disputaient aussi deux matchs ce week-end dans le cadre de la finale du Circuit Sénior KRTB

Le match #3 de la série était disputé vendredi soir à La Pocatière devant une foule record de 724 personnes. Pour un deuxième match de suite, celui-ci s’est décidé en prolongation, mais cette fois-ci à l’avantage de Saint-Cyprien qui l’a emporté 3 à 2. C’est un but d’Isaak Caron qui a mis fin au match. Le gardien Jason Rioux a été fumant avec un match de 52 arrêts, dont 19 en 3e période.

Samedi soir, la série se transportait du côté de St-Cyprien où 519 amateurs de hockey s’étaient déplacés. Encore une fois, les Seigneurs ont bombardé le filet adverse avec 59 tirs au but, ne marquant qu’à quatre reprises, dont une fois dans un filet désert. Jason Rioux a connu une autre solide sortie avec 55 arrêts. Malgré tout, les Seigneurs ont gagné le match 4 à 2 et prennent l’avance 3 à 1 dans la série. Dans ce match, le score était de 2 à 2 lorsque Dave-Anthony Gaudreau a marqué le but gagnant en avantage numérique avec 4 minutes à jouer.

Dans les deux parties, les unités spéciales ont été particulièrement efficaces et les gardiens ont fait la différence, notamment pour garder leur équipe dans le match.

Le match numéro cinq a lieu vendredi 21h à La Pocatière et le match numéro six, si nécessaire, à Saint-Cyprien samedi à 20h00.

Source : Circuit Sénior KRTB