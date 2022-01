30,6 % des adultes bas-laurentiens ont reçu la 3e dose

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que 45 934 personnes de la région ont déjà reçu la troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19, ce qui représente 30,6 % des personnes admissibles (18 ans et plus).

En comparaison, ce pourcentage est de 20,09 % à l’échelle de la province. Il est à noter que plus de 20 000 places de rendez-vous sont toujours accessibles d’ici la fin janvier et plus de 51 000 autres en février. La prise de rendez-vous est toujours obligatoire selon le calendrier suivant : 50 ans et plus jeudi, 45 ans et plus vendredi, 40 ans et plus dès lundi, 35 ans et plus à partir de mercredi prochain, 25 ans et plus à compter du 14 janvier et les 18 ans et plus dès le 17 janvier.

Il est important de préciser que la dose de rappel sera éventuellement ajoutée au passeport vaccinal dès qu’une majorité de citoyens y auront eu accès. Les détails seront dévoilés prochainement.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient par ailleurs à rappeler qu’il est toujours possible d’obtenir une première ou deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19. Mentionnons enfin que la vaccination des 5-11 ans est également toujours possible dans les cliniques. 8896 jeunes de ce groupe d’âge ont reçu leur première dose jusqu’à maintenant, soit une couverture vaccinale de 66 %. L’administration de la deuxième dose pour les 5-11 ans va débuter en février, autant en cliniques de vaccination que dans les écoles.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent