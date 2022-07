350e de Rivière-Ouelle : Hommage aux fondateurs et des nouveaux marqueurs mémoriaux

Rivière-Ouelle a rendu hommage au seigneur Deschamps et aux familles fondatrices, en plus de dévoiler de nouveaux marqueurs mémoriaux implantés au centre du village dans le cadre des festivités de son 350e anniversaire.

Un monument en hommage à Jean-Baptiste-François Deschamps de La Bouteillerie, premier seigneur du lieu, et à ses compatriotes ainsi que de nouveaux panneaux d’interprétation du Circuit Fil Rouge Rivière-Ouelle, ont été dévoilés le 28 juillet.

À la manière d’une œuvre évolutive, le monument Deschamps sera bonifié jusqu’à l’automne prochain et les visiteurs peuvent dès maintenant participer à sa création en ajoutant aux fondations une roche en provenance de la terre de leurs ancêtres. L’Association des Familles Thiboutot-Boutot d’Amérique, la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse et la Municipalité de Rivière-Ouelle ont uni leurs forces pour que ce monument, réalisé par Groupe GID, voit le jour grâce à l’appui financier de Patrimoine Canada et de la MRC de Kamouraska.

Au cimetière, le plan esquissé sur le panneau d’interprétation Fil Rouge, « La première église », et le marquage au sol signalent la forme et l’emplacement du bâtiment dont les fondations ont partiellement été mises au jour lors des fouilles archéologiques de 2006 qui ont aussi permis de découvrir les vestiges des premiers presbytères. C’est ce qu’explique « Le noyau villageois », un second panneau d’interprétation se trouvant à proximité du monument Deschamps.

Ces éléments, ainsi que le troisième panneau d’interprétation « Le couvent », complètent l’ensemble interprétatif comprenant le Mémorial implanté au cimetière en 2020. Ce volet du projet, réalisé par Parcours Fil Rouge, a bénéficié de l’expertise de Dominique Lalande, archéologue, et de Christian Dionne, architecte, et de la contribution de la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle et de la Congrégation de Notre-Dame.

Rappelons que le Circuit Fil Rouge Rivière-Ouelle propose aux promeneurs un parcours comptant 23 panneaux d’interprétation grand format qui jalonnent le village en faisant découvrir ce que le lieu a d’unique et de particulier. Ils intéressent toutes les générations et traitent d’histoire, de culture, de nature et aussi d’agriculture. La visite se complète, ou se prépare, en consultant gratuitement les contenus des points d’intérêt associés à chacun des panneaux du Circuit Fil Rouge Rivière-Ouelle sur BaladoDécouverte (https://baladodecouverte.com/circuits/559/circuit-fil-rouge-riviere-ouelle/).