350e de Rivière-Ouelle : Une Américaine viendra raconter Jeanne Chevalier

Lynne C. Levesque, une Américaine originaire du New Hampshire, viendra raconter l’histoire de son ancêtre Jeanne Chevalier, dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Rivière-Ouelle. Et pas la peine de sortir votre Google Traduction, car c’est bien en français que cette historienne et écrivaine de langue maternelle anglaise s’exprimera.

Lynne C. Levesque a grandi au New Hampshire pour ensuite bouger aux quatre coins des États-Unis tout au long de sa carrière professionnelle. De langue maternelle anglaise, son arrière-grand-père est né à Saint-Pacôme et a quitté pour les États-Unis à l’approche de la vingtaine. Son père et son grand-père Levesque sont tous deux nés aux États-Unis, comme elle.

« Il y avait une certaine honte d’être Québécois, durant ma jeunesse. Certains Canadiens français d’origine gardaient quand même des relations avec d’autres francophones au Québec, mais sinon, la plupart avaient plutôt tendance à couper les liens pour devenir pleinement “Américains” », raconte-t-elle.

Ce n’est que dans les années 1970 qu’elle a commencé à renouer avec ses racines francophones par l’apprentissage de la langue de Molière, dit-elle. Sa curiosité et sa passion pour l’histoire l’ont ensuite conduite pour une première fois à Rivière-Ouelle dans les années 1990, vraisemblablement pour un rassemblement des Lévesque d’Amérique. Sa venue prochaine pour le 350e de la municipalité où elle offrira une conférence sur Jeanne Chevalier et son troisième mari, Jean-Baptiste Deschamps de la Bouteillerie, aussi premier seigneur de Rivière-Ouelle, sera son septième arrêt dans la région.

« Je suis un peu nerveuse. Mon français a un fort accent américain. Des amis m’aident à répéter. J’espère que les gens seront indulgents », a reconnu humblement Lynne C. Levesque qui habite Dieppe en Normandie, dans un français pourtant fort compréhensible, même par Zoom.

Ce déménagement en France en 2017, l’historienne et écrivaine l’explique par la passion qu’elle entretient depuis longtemps pour l’histoire de Jeanne Chevalier, son ancêtre, qui avant d’être mariée au seigneur fondateur de Rivière-Ouelle partageait sa vie avec Robert Lévesque, originaire d’Hautot-Saint-Sulpice en Normandie. Tous les Lévesque d’Amérique descendent de cette union et le jumelage d’Hautot-Saint-Sulpice avec Rivière-Ouelle depuis 1982 s’explique entre autres par les origines de Robert Lévesque.

Lynne C. Levesque a depuis fait paraître un livre sur l’histoire de son ancêtre, Jeanne Chevalier, Fille du Roy — Her Story, dont la version anglaise est sortie en 2016, suivie de la version française l’année suivante. Pour sa conférence du 28 juillet, consacrée en partie à son ancêtre, elle sera accompagnée de Jacques Normand qui jouera Jean-Baptiste-François Deschamps de la Bouteillerie. D’une durée de 90 minutes, la conférence sera présentée entre 14 h et 15 h 30 en l’église de Rivière-Ouelle et sera à la fois théâtrale et participative.

« Jeanne Chevalier est une femme formidable, à mon avis. Elle a survécu malgré les difficultés et elle a eu une longue vie. Je dirais qu’elle est un peu un modèle pour moi, même si j’ai fait le contraire d’elle : elle a quitté Dieppe pour l’Amérique alors que moi j’ai quitté l’Amérique pour Dieppe », poursuit-elle en riant.