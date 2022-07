Une peine d’emprisonnement discontinue pour une introduction avec un masque de clown

Un des auteurs d’une introduction par effraction et vol au dépanneur de Saint-Marcel dans L’Islet écope d’une peine de prison à purger plusieurs dimanches de suite.

Le juge a rendu sa décision en juin dernier, quant à la meilleure peine appropriée pour Kevin Therrien, qui avait des antécédents. En effet, il avait déjà été condamné à 23 mois de prison avant les événements de juillet 2020.

Cette nuit-là, deux individus et lui se sont introduits dans deux dépanneurs, un à Armagh et l’autre à Saint-Marcel. Dans ce dernier cas, il s’est introduit le visage déguisé d’un masque de clown et est reparti avec 700 $ de cigarettes. Il a causé pour 700 $ de dommages également. Ils ont ensuite été interceptés à bord de leur véhicule, toujours dans la MRC de L’Islet. Les policiers ont saisi entre autres les cigarettes placées dans un sac de hockey, deux tournevis, un pied de biche ainsi que le masque de clown.