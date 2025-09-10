Publicité

Saint-Pascal 18°C
Main Menu
Main Menu
Main Menu
LIRE LE JOURNAL

36 kilomètres au profit de la Fondation André-Côté

Image de Communiqué de presse

Communiqué de presse

Les marcheurs pompiers SSI KamEst Richard Laplante, Mélodie Bélanger, Samuel Leblanc, Nathan Landry, Francis Boucher, Patrick Lebel, Robin Laplante, Dany Gagnon, Jérôme Ouellet et Steeve Desmeules. Photo : Courtoisie

Le Service de sécurité incendie KamEst s’est mobilisé pour une cause qui lui tient à cœur. Le 13 septembre, une dizaine de pompiers emboîteront le pas au profit de la Fondation André-Côté. Sous l’impulsion du pompier Patrick Lebel, soutenu par le directeur Robin Laplante et par la Fondation André-Côté, les marcheurs pompiers, revêtus de leur habit de combat, parcourront un trajet de 36 kilomètres entre leurs trois casernes afin d’amasser des fonds pour la Fondation.

Le départ est prévu à 8 h de la caserne de Saint-Alexandre-de-Kamouraska vers la caserne de Saint-Joseph-de-Kamouraska par la route 289 et le rang Saint-Gérard Ouest. Les marcheurs repartiront pour la caserne de Saint-André-de-Kamouraska par la route de la Station, pour un retour par la route 132 Est et la route 289 à la caserne de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Les organisateurs invitent la communauté à sortir les crécelles et les applaudissements lorsqu’ils passeront devant leur maison, ou à venir les accueillir aux trois casernes. Il sera possible de suivre la marche sur la page Facebook de la Fondation André-Côté.

L’objectif pour cette première édition est d’amasser 1500 $. On peut contribuer en cliquant sur l’image de la Marche pompiers KamEst au www.fondationandrecote.ca.

Source : Fondation André Côté

  • 418 492-2706
  • administration@leplacoteux.com
  • 409, rue Taché à Saint-Pascal, Québec G0L 3Y0

Politique de confidentialité

Inscrivez-vous à notre infolettre afin de demeurer à l’affût de l’actualité de Kamouraska-L’Islet, de nos derniers balados, concours et plus encore!

S'abonner à notre infolettre

© Le Placoteux. Tous droits réservés 2024