36 kilomètres au profit de la Fondation André-Côté

Le Service de sécurité incendie KamEst s’est mobilisé pour une cause qui lui tient à cœur. Le 13 septembre, une dizaine de pompiers emboîteront le pas au profit de la Fondation André-Côté. Sous l’impulsion du pompier Patrick Lebel, soutenu par le directeur Robin Laplante et par la Fondation André-Côté, les marcheurs pompiers, revêtus de leur habit de combat, parcourront un trajet de 36 kilomètres entre leurs trois casernes afin d’amasser des fonds pour la Fondation.

Le départ est prévu à 8 h de la caserne de Saint-Alexandre-de-Kamouraska vers la caserne de Saint-Joseph-de-Kamouraska par la route 289 et le rang Saint-Gérard Ouest. Les marcheurs repartiront pour la caserne de Saint-André-de-Kamouraska par la route de la Station, pour un retour par la route 132 Est et la route 289 à la caserne de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Les organisateurs invitent la communauté à sortir les crécelles et les applaudissements lorsqu’ils passeront devant leur maison, ou à venir les accueillir aux trois casernes. Il sera possible de suivre la marche sur la page Facebook de la Fondation André-Côté.

L’objectif pour cette première édition est d’amasser 1500 $. On peut contribuer en cliquant sur l’image de la Marche pompiers KamEst au www.fondationandrecote.ca.

Source : Fondation André Côté