50 ans du Camp musical : des forfaits pour dormir durant les festivités

Le Camp musical fête en grand ses 50 ans et se démarque en proposant des forfaits pour y passer la nuit lors des festivités gratuites durant la fin de semaine de la fête du Travail.

Camping, camping rustique, chalet, les offres sont nombreuses. L’événement se prépare depuis longtemps et le Camp musical a voulu profiter de ses installations pour les offrir aux participants. Le reste de la programmation demeure gratuit, dont le spectacle de Louis-Jean Cormier, événement phare du week-end.

«On a plein de gens, plein de bâtisseurs qui ont marqué les 50 ans. On veut les voir c’est certain, tout comme la population générale. Chaque journée, il y aura une ambiance différente», dit le directeur du camp Mathieu Rivest.

Le vendredi, les festivités débuteront avec bouffe de rue et consommation spéciale. Le samedi, la journée est consacrée aux retrouvailles, avec Claude Hurtubise en spectacle. Le dimanche est consacré à la famille avec des jeux gonflables et de l’animation. En après-midi, une discussion aura lieu avec Louis-Jean Cormier qui offrira un spectacle solo par la suite. Il y aura une soirée ciné-parc et une fin de soirée «festive».

Les attentes sont bien présentes pour cet événement qui ne repassera pas de sitôt. «Le camp a marqué beaucoup de gens. Ce week-end-là, c’est un excellent moment pour entendre parler, par exemple, un des bâtisseurs autour d’un feu de camp, c’est unique comme proposition», ajoute Mathieu Rivest.

Des hommages seront évidemment rendus durant la fin de semaine. Aussi, ceux qui y passeront la nuit pourront faire un retour aux sources en allant sous forme de «pèlerinage» sur la réserve de Parke.