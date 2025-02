510 000 $ pour les entreprises de Chaudière-Appalaches

Le ministre de l’Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches Bernard Drainville a récemment annoncé l’attribution de 510 000 $ pour aider les entreprises de Chaudière-Appalaches à développer de nouveaux marchés. Il s’agit d’un montant qui arrive à point, compte tenu des menaces tarifaires du président Trump qui pèsent à l’endroit du Canada.

Ces fonds seront administrés par Développement PME (DPME) Chaudière-Appalaches, l’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) de la région. L’objectif demeure clair : renforcer les efforts d’exportation, et offrir un accompagnement stratégique aux entreprises souhaitant diversifier leurs marchés.

« Aujourd’hui plus que jamais, on doit miser sur nos atouts pour maintenir notre compétitivité à l’international. C’est pour ça qu’on investit 510 000 $ dans Développement PME Chaudière-Appalaches », déclare Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie.

Ce soutien intervient dans un contexte où plusieurs entreprises de la Côte-du-Sud ont exprimé leurs inquiétudes quant aux répercussions des mesures protectionnistes états-uniennes. Marie-Pierre Poulin, directrice générale de DPME Chaudière-Appalaches, souligne d’ailleurs l’importance de cet appui : « En cette période d’incertitude, l’équipe de Développement PME Chaudière-Appalaches est déterminée à accompagner les entreprises de la région pour qu’elles surmontent les défis posés par l’introduction probable de tarifs douaniers. Notre équipe d’experts est prête à fournir le soutien nécessaire pour aider les entreprises à naviguer dans ce contexte complexe, et à saisir les occasions de croissance à l’international. »

Les efforts déployés par le réseau des ORPEX sont importants, car ils contribuent à l’établissement d’un écosystème pour soutenir les entreprises dans leur expansion à l’international. Les ORPEX travaillent en étroite collaboration avec les experts d’Investissement Québec International, qui eux s’affairent à appuyer les exportateurs en croissance, ainsi que les exportateurs chevronnés déjà présents sur les marchés hors Québec.

Une occasion de diversification

Rappelons que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Québec, représentant 73,6 % des exportations de la province en 2023, soit une valeur estimée à 87,3 milliards de dollars. Ces échanges soutiennent plus de 400 000 emplois, et impliquent plus de 9300 entreprises québécoises actives sur le marché des États-Unis.

« Les entreprises de Chaudière-Appalaches ont tout le potentiel pour réussir sur les marchés étrangers, et je les invite à franchir ce pas ! Nos PME sont de véritables ambassadrices de l’ingéniosité, du savoir-faire et du talent québécois. C’est l’ensemble de la région et du Québec qui bénéficiera des retombées de leur présence à l’international. », conclut M. Drainville.

Grâce à cet investissement, le gouvernement québécois entend renforcer la résilience économique des entreprises de Chaudière-Appalaches, et les aider à conquérir de nouveaux marchés malgré un climat commercial incertain.

480 000 $ pour les entreprises du Bas-Saint-Laurent

Les entreprises du Bas-Saint-Laurent bénéficieront aussi d’un coup de pouce financier, cette fois-si de 480 000 $ pour explorer de nouveaux marchés à l’international. Cette aide, annoncée par Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, vise à soutenir le développement économique régional.

« Le développement économique de notre région passe par la diversification de nos marchés à l’international. En accompagnant nos entreprises dans leur expansion, nous leur offrons les ressources et le soutien nécessaires pour se tailler une place de choix sur la scène mondiale », souligne Mme Blanchette Vézina, précisant que cet appui permettra de valoriser les atouts uniques du Bas-Saint-Laurent tout en favorisant la pérennité des entreprises locales.

Ce financement sera administré par Innov & Export PME, l’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) du Bas-Saint-Laurent. Cet organisme joue un rôle clé en accompagnant les PME locales dans leurs démarches de développement de marchés hors Québec, leur offrant un service de proximité pour saisir les occasions d’affaires à l’international.

« Le Bas-Saint-Laurent regorge d’entreprises innovantes et ambitieuses qui ont tout le potentiel pour rayonner à l’international », affirme Caroline Dodier, directrice générale d’Innov & Export PME. « Ce financement nous permet de poursuivre et de bonifier notre accompagnement afin d’aider les PME à réussir au-delà des frontières du Québec. En soutenant leur développement à l’international, nous contribuons directement à la prospérité de toute la région. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, rappelle l’importance de cette initiative dans un contexte de compétitivité mondiale accrue : « Aujourd’hui, plus que jamais, on doit miser sur nos atouts pour maintenir notre compétitivité à l’international. C’est pour ça qu’on investit 480 000 $ dans Innov & Export PME. »

Ce soutien financier arrive à un moment stratégique alors que les entreprises de la région cherchent à diversifier leurs marchés pour faire face à un climat économique incertain. En facilitant l’accès aux marchés internationaux, cette initiative vise à renforcer la résilience économique du Bas-Saint-Laurent tout en stimulant sa croissance à long terme.