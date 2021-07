5300 foyers branchés à haute vitesse d’ici septembre 2022

Grâce à un investissement total de 39,64 M$, réalisé par l’entremise de l’Opération haute vitesse Canada-Québec, 5 300 foyers de la région du Bas-Saint-Laurent auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d’ici septembre 2022. Au Kamouraska, cet investissement touche les 17 municipalités du territoire.

La ministre fédérale du Revenu national et députée de Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Lebouthillier, la ministre québécoise du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, M. Denis Tardif, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, en ont fait l’annonce le 9 juillet.

Vidéotron recevra une somme de 34 M$ pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse dans la région. Le coût total du projet s’élève à 39,64 M$. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d’infrastructures fiables et performantes dans les municipalités concernées. Au cours des prochaines semaines, Vidéotron procédera à l’inventaire des territoires visés pour confirmer le nombre exact de foyers qui n’ont actuellement pas accès à Internet haute vitesse et qui seront ainsi couverts par le déploiement des services.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. Ce constat fait l’objet d’un consensus mondial : le numérique et son corollaire, la connectivité à un service Internet performant, fiable et abordable, sont dorénavant au cœur du développement économique et social des communautés. Les projets financés par l’Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l’accès à la télémédecine, l’éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

« L’annonce d’aujourd’hui me réjouit au plus haut point, puisqu’elle démontre que notre gouvernement réalise ses engagements. C’est la volonté d’agir et la collaboration qui nous permettent de régler les enjeux, et c’est pourquoi je salue tous les acteurs impliqués dans cette opération sans précédent. Finalement, j’ai une pensée spéciale pour tous les citoyens de ma circonscription qui pourront affirmer, grâce à cette annonce, après tant d’années d’attente, qu’ils auront enfin accès à Internet haute vitesse », a mentionné par communiqué Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud.