73 000 $ en soutien à deux projets touristiques kamouraskois

Tourisme Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le ministère du Tourisme (MTO), a accordé 73 000 $ au cours des cinq derniers mois en appui à deux projets touristiques au Kamouraska. Ces aides financières proviennent de l’Entente de partenariat régional en transformation numérique et en tourisme (EPRTNT 2022-2025).

Les projets kamouraskois ciblés sont le Festival des champignons forestiers du Kamouraska pour les éditions 2023 et 2024, à hauteur de 23 000 $, ainsi que les Kabines Kamouraska, construction de résidences de tourisme, pour une somme de 50 000 $.

Administrée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, l’enveloppe du EPRTNT 2022-2025 totalise 3,7 M$ sur trois ans dont 2,2 M$ proviennent du MTO et 1,5 M$ de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Ce programme reflète la volonté commune du MTO et de l’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent de s’associer afin de soutenir financièrement et d’accompagner les entreprises touristiques situées sur leur territoire dans leur développement et leur croissance dans une approche responsable et durable.

« Le développement économique du Bas-Saint-Laurent repose notamment sur une offre touristique attrayante. En partenariat avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, le gouvernement s’engage activement à soutenir les initiatives visant à attirer plus de visiteurs dans cette magnifique région. Ensemble, nous travaillons pour stimuler l’économie locale et promouvoir les attraits touristiques uniques du Bas-Saint-Laurent. C’est une situation gagnant-gagnant pour les visiteurs et nos entrepreneurs touristiques », mentionne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« L’EPRTNT est un levier financier efficace, il nous permet de soutenir des projets innovants et structurants qui contribuent à enrichir notre offre touristique en plus de dynamiser le territoire. Je félicite tous les promoteurs pour ces initiatives puisque c’est grâce à leur engagement et à leur créativité que notre destination continue de se démarquer et d’être attractive auprès de la clientèle touristique en toutes saisons », Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Source : Tourisme Bas-Saint-Laurent