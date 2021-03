9 hospitalisations dont un enfant de 2 ans

La Santé publique du Bas-Saint-Laurent a fait un bilan des éclosions de COVID-19 en date de mardi fin de journée. Voici les principaux faits saillants:

-Toujours 30 cas de variants;

-On compte maintenant 9 hospitalisations (personnes âgées entre 2 et 75 ans)

-12 éclosions actives sur le territoire, dont 6 écoles;

-755 élèves et membres du personnel en isolement en lien avec les éclosions dans les écoles;

-2 écoles toujours en isolement complet et 7 fermées pour des enjeux de main d’œuvre;

-15 écoles avec au moins un cas (plusieurs cas de variants, en attente de résultats de criblage);

-Maintenant 5 cas en lien avec l’éclosion à l’unité jumelée pédiatrie/court séjour du Centre hospitalier du

Grand-Portage de Rivière-du-Loup;

-72 cas actifs au Bas-Saint-Laurent (39 Rivière-du-Loup, 22 Kamouraska, 2 dans Rimouski-Neigette, Mitis,

Témiscouata, Basques et Matanie, 1 dans Matapédia)