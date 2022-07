9e position pour Lizotte Racing

La fin de semaine du 2 juillet avait lieu le deuxième programme de la saison pour l’équipe #18 de Pier-Olivier Lizotte.

Pendant la première séance de pratique, l’équipe augmentait en confiance, mais à cause d’un incident en piste causé par un autre coureur Lizotte Racing a dû renoncer à la deuxième séance de pratique. L’équipe partait premier en qualifications, mais elle devait encore peaufiner ses réglages, ce qu’elle n’avait pas pu faire ayant manqué une pratique. La situation n’était pas idéale, mais l’équipe a quand même terminé deuxième.

Le programme principal se déroulait sur 150 tours à partir de la troisième place. Pier-Olivier Lizotte est resté dans le top 5 pendant les 95 premiers tours et à un certain moment il a été en deuxième position, et ce pendant une bonne dizaine de tours. Un arrêt aux puits au 95e tour mettait fin à la première partie de la course et l’a mené à la 6e place. Il restait alors 55 tours à faire.

« Après la reprise, la voiture était “survireuse” et Pier-Olivier a dû se battre avec la voiture jusqu’à la fin pour terminer en neuvième position », a-t-on indiqué.

Le prochain programme aura lieu le 23 juillet à Montmagny.