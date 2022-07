Baseball Junior : Les Industries Desjardins de Saint-Pascal sont toujours en 2e position

La fin de semaine dernière, les deux victoires des Industries Desjardins contre les Cardinals de Beauce-Centre ont amélioré leur fiche à 11 victoires et deux défaites.

Le premier match était dans une ambiance de séries éliminatoires, alors que les deux équipes se sont échangé l’avance et qu’une seule erreur aurait pu être couteuse. Saint-Pascal a finalement remporté la partie 5 à 4 et c’est le lanceur Étienne Richard qui s’est démarqué avec la victoire et aucun point accordé en trois manches de travail.

Le deuxième match a pris une différente allure alors que Saint-Pascal n’a donné aucune chance à leur adversaire au monticule ainsi qu’au bâton. Le résultat a été une victoire de 14-0.