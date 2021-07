À l’assaut des bleuets de la Chaudière-Appalaches

« Parez à l’abordage : bleuetières en vue! » Tel des saphirs et des topazes bleutés, les bleuets en corymbe se feront rapidement dérober par des hordes de familles prêtes à tout pour s’approprier, parfois jusqu’à un plein coffre, ces joyaux de la Chaudière-Appalaches.

Les familles d’aventuriers de la région devront se lever tôt cette année, puisque la saison débute une semaine plus rapidement qu’à la normale. Ces très convoitées perles d’azur ne seront disponibles que jusqu’au début de septembre. Les fermes ouvertes à l’autocueillette sont nombreuses et des trésors de produits dérivés sont disponibles en grande quantité. Une belle occasion d’explorer la Chaudière-Appalaches et d’y faire de précieuses découvertes.

La carte au trésor à consulter avant de se lancer à l’aventure est le bleuetsdici.com, soit le site Internet du Regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches. La page Facebook du Regroupement, Bleuets d’ici, pourrait également s’avérer un bon instrument de navigation.

M. Jean-Yves Goulet, président du Regroupement, indiquait : « Plusieurs bleuetières proposent des infrastructures et activités pour bonifier l’aventure à la ferme : j’invite donc les familles de la région à aller s’amuser et à se régaler à la bleuetière la plus près de chez elles. »

En effet, l’autocueillette demeure le meilleur plan d’attaque quand on souhaite s’emparer de bleuets frais. Notons que les producteurs ont redoublé d’efforts pour conserver l’accès aux diverses installations, qu’il s’agisse de restaurants et de comptoirs de crème glacée, de jeux pour enfants, de mini-fermes, d’aires de pique-nique, ainsi que de dégustations et de vente de produits transformés. Les règles sanitaires avec lesquelles tous sont déjà familiers sont soigneusement respectées pour que cette activité demeure une véritable coutume annuelle pour les familles de la région.

« Lors des journées ensoleillées avec des vents favorables, que l’on souhaite nombreuses au cours de notre bel été québécois, rien de mieux que de débarquer dans une bleuetière. Il y en a une à l’horizon près de vous, il ne suffit que de regarder dans la bonne direction! », s’exclame M. Goulet.

La saison