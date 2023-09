ABC des Portages : De nouveaux ateliers offerts au Kamouraska

Tout au long de l’automne, ABC des Portages accueillera de nouveaux adultes dans ses ateliers de lecture, d’écriture et d’utilisation de la technologie dans la vie courante.

Il suffit de contacter la formatrice. L’apprentissage est personnalisé et se fait en petit groupe. ABC offre également de l’aide pour remplir des formulaires, lire, rédiger ou comprendre un document.

Ce service se fait en rencontre individuelle sur rendez-vous seulement. Tous les services sont gratuits et sont offerts à La Pocatière et à Saint-Pascal. Pour plus d’informations, contactez ABC des Portages au 581 466-1219, ou au bureau de Rivière-du-Loup au 418 862-9998.

Source : ABC des Portages