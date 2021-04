Accélération de la vaccination dans la région

Après un départ plutôt tranquille au bénéfice d’autres régions, on met le pied sur l’accélérateur pour ce qui est de la vaccination dans le Bas-Saint-Laurent.

Les personnes de 60 ans et plus du Bas-Saint-Laurent pourront prendre rendez-vous à partir de midi aujourd’hui afin d’être vaccinées contre la COVID-19. De nombreuses plages seront ouvertes pour le mois de mai.

« Nous sommes en rattrapage, mais nous sommes sur une très belle vitesse de croisière. Nous allons atteindre le même pourcentage que la moyenne provinciale », a indiqué la PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent Isabelle Malo.

Jusqu’à maintenant, près de 17 % de la population régionale bas-laurentienne a été vaccinée.

On espère pouvoir administrer des doses le plus tôt possible aux gens atteints de maladies chroniques et aux travailleurs essentiels de moins de 60 ans. Ce sera déterminé selon le taux de vaccination atteint pour les 60 ans plus, qui devra être plus satisfaisant. Actuellement c’est possiblement seulement à Montréal.

La vaccination dans les pharmacies devrait débuter la semaine prochaine en région. Quant au reste de la population adulte en général, « on vise toujours à ce que la population québécoise soit vaccinée pour une première dose d’ici la fin juin. C’est un objectif encore à ce moment-ci qui est totalement réaliste », d’ajouter Mme Malo.

Au niveau du personnel qui vaccine, des retraités ont répondu présent et des étudiants viennent en renfort pour répondre à l’augmentation de doses disponibles.

AstraZeneca

Toutes les personnes de 55 à 79 ans qui souhaitent être vaccinées plus rapidement avec le vaccin AstraZeneca auront graduellement accès à des cliniques avec ou sans rendez-vous, dès vendredi, et ce dans les différents sites de vaccination de la région.

Ce sera possible d’avoir ce vaccin à Rimouski et Rivière-du-Loup, aux sites de vaccination connus, vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 20 h. Des coupons seront donnés dès 6 h le matin. Ce sera par contre sur rendez-vous à partir de lundi dans l’ensemble des MRC, par le biais de la plate-forme web de prise de rendez-vous.

« Les experts canadiens et les scientifiques internationaux ont donné le feu vert à l’administration du vaccin AstraZeneca qui est un vaccin sûr et sécuritaire pour les gens de 55 ans et plus. Déjà 2000 personnes avaient reçu le vaccin AstraZeneca, pour certains il y a plusieurs semaines, et aucune complication n’a été notée », a dit Mme Malo.

L’Islet

L’opération de vaccination s’accélère aussi en Chaudière-Appalaches de façon considérable avec deux options de vaccination.

Les citoyens de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner à l’adresse www.quebec.ca/vaccinCOVID. Il s’agit du moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous, ou par téléphone à 1 877 644-4545 ou 418 644-4545. La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous.