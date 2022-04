Accès à la lecture : Adoptez un aîné à L’Islet

Les trois bibliothèques de L’Islet lancent un projet sympathique et novateur, soit celui de jumeler un aîné et un abonné, permettant de recevoir de la lecture à la maison.

L’idée cadre dans la Politique familiale et des aînés de la Municipalité. Quelques initiatives non organisées amenaient des bénévoles à aller porter des livres quelques fois par année à des aînés à la maison. À la suggestion d’Hélène Saint-Pierre, responsable de la bibliothèque Jean-Paul Bourque (L’Islet-sur-Mer), on demande maintenant aux gens de la région de se proposer pour être jumelés à des aînés pour leur apporter un livre à la maison chaque mois.