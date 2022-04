Le port du masque obligatoire maintenu pour tout le mois d’avril

« On est en pleine sixième vague, c’est particulièrement important. Malgré tout, la situation pour les hôpitaux est sous contrôle même si ce n’est pas facile. Il y a quand même beaucoup d’absents, mais on arrive à maintenir tous les services », a dit le directeur de Santé publique par intérim Luc Boileau.

Le Dr Boileau a rappelé que la période de contagion aux variants actuels est de 10 jours. La consigne d’isolement complet est de cinq jours à partir du début des symptômes et les cinq autres jours, on peut reprendre les activités prudemment.

Depuis plus d’une semaine, les personnes âgées de 80 ans et plus peuvent bénéficier d’une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19.

Depuis le 6 avril, les 70 ans et plus peuvent obtenir la quatrième dose. Les 65 ans et plus y ont accès depuis lundi le 11 avril. Il faut toutefois respecter un délai minimum de trois mois entre la 3e et la 4e dose.