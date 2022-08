Accès L’Islet offrira deux circuits de navettes  pour profiter du Festival du Bûcheux

Le service de transport collectif Accès L’Islet, en collaboration avec le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, a créé deux circuits exclusifs à l’événement.

Ce nouveau service de navettes sera offert aux festivaliers les 27 et 28 août prochains, et ce, gratuitement. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la MRC de L’Islet d’offrir des solutions innovantes, économiques, écologiques et sécuritaires en matière de transport de personnes sur son territoire.

Dans le but d’optimiser l’accessibilité au Festival, deux navettes aux trajets distincts seront disponibles, avec plus de 10 points de départs et d’arrivées dans la MRC de L’Islet. L’une d’elles circulera sur la route 285, depuis la municipalité de L’Islet, alors que l’autre suivra la route 204, depuis la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il est possible de consulter l’horaire du service de navettes du Festival du Bûcheux au www.acceslislet.com.

Par cette première collaboration officielle, la MRC aspire à ce qu’Accès L’Islet devienne un choix de transport incontournable, non seulement pour sa population, mais également pour les fêtes, festivals et événements de ses 14 municipalités.

Source : MRC de L’Islet