Accident mortel : Atteint par un arbre à son insu

« Il était inconscient et étendu face contre terre. La scie mécanique se trouvait sous lui et au-dessus, l’arbre qui l’a heurté. Ce dernier étant appuyé sur un autre arbre déjà au sol, M. Hudon n’était pas coincé dessous », peut-on lire.

M. Hudon aurait commencé à bûcher vers 8 h, mais après 11 h, le voisin n’a plus entendu de bruit de scie mécanique. Son lunch pour le dîner n’a pas été mangé. On estime donc qu’il serait décédé entre 8 h et 11 h.

« Il a donc été atteint par l’arbre à son insu, car il lui faisait dos au moment de l’accident et n’a pas pu entendre non plus le craquement (…). En effet, non seulement il portait un casque de sécurité qui a été trouvé à ses pieds, mais portait aussi des coquilles de protection contre le bruit. Ainsi, il avait peu de chances avec le bruit de scie mécanique de surcroît, d’entendre quoi que ce soit pendant qu’il abattait l’arbre situé à neuf mètres (30 pieds) de l’arbre en cause », a conclu la coroner.