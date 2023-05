Accro de la Techno : Les sciences s’amusent

La fin des classes approche et les vacances scolaires arrivent. La saison estivale est un bon moment pour s’éveiller aux sciences et aux technologies dans le plaisir.

Lors de vacances en famille, profitez-en pour aller visiter un centre des sciences, un musée, un centre d’interprétation de la faune, de la flore ou des étoiles. Plusieurs choix s’offrent à vous dans notre région et au Québec.

Près de chez nous, entre autres, il y a La Seigneurie des Aulnaies où l’on peut voir s’activer la plus grande roue à godets en activité au Québec, une technologie ancienne toujours en action.

On retrouve également le Centre d’interprétation Aster à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, où vous pourrez en apprendre davantage sur l’astronomie et les étoiles.

Vers Québec, vous pourriez visiter le Bunker de Lévis qui propose un ensemble d’activités scientifiques extérieures et intérieures à la sauce apocalyptique. Plus à l’est, à Sainte-Anne-des-Monts, il y a Exploramer qui vous fait découvrir le Saint-Laurent sous toutes ses formes.

Camps de jour

Comme on est rarement en vacances tout l’été et que les enfants doivent s’occuper, les camps de jour arrivent à la rescousse. Plusieurs camps de jour municipaux offrent des activités d’éveil scientifique dans leur programmation.

Ceux situés au Bas-Saint-Laurent peuvent d’ailleurs bénéficier des services de Technoscience Est-du-Québec qui aura une équipe d’animateurs dédiés à l’animation en camp de jour.

Le projet est développé avec Cosmos Bas-Saint-Laurent, et financé par le ministère de l’Éducation du Québec. Les municipalités intéressées peuvent dès maintenant contacter Technoscience Est-du-Québec au 418 723-5448.

Du côté des MRC de L’Islet et de Montmagny, RO2 Techno offrira des camps d’été technos d’une semaine à Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Perpétue-de-L’Islet et Montmagny. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site ro2techno.com dans la section « Camp d’été ».

Pour les ados, du côté de Rivière-du-Loup, Le Fabbulleux camp d’innovation se déroulera entre le 26 juin et le 14 juillet, au fablab Fabbulle, le laboratoire de fabrication numérique du cégep.

Il s’agit d’un camp d’été qui s’adresse aux jeunes de 12 à 15 ans, et dont l’objectif est de développer de nouvelles connaissances théoriques et pratiques autour des technologies numériques, de la créativité et des postures favorisant l’innovation. Pour plus d’information, consultez le site ilio.quebec/fabbulleuxcamp2023.

Durant une vingtaine d’années, jusqu’en 2002, Accro de la Techno, en partenariat avec Novika et le Cégep de La Pocatière, a réalisé des camps d’été technos pour ados. Plus de 3000 jeunes ont vécu l’expérience.

Bien que ce service ne soit plus offert, les municipalités des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup peuvent toujours faire appel aux services d’Accro de la Techno pour l’animation d’activités technos en camp de jour.

Nous vous souhaitons à tous une joyeuse saison estivale aux couleurs technos!c