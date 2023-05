Accro de la Techno passera en mode 2.0

Une aide financière de 105 000 $ sur deux ans, accordée par le gouvernement du Québec, permettra à l’organisme Accro de la Techno de déployer son initiative 2.0. Une partie de cette somme doit aussi servir à l’acquisition d’équipements pour offrir des ateliers de fabrication numérique par découpe laser dans les écoles.

Accro de la Techno a pour mission d’éveiller les jeunes de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup aux sciences et technologies, et aux carrières qui y sont associées.

Cet intérêt est suscité notamment par le biais d’ateliers offerts dans les écoles primaires et secondaires, où les jeunes de cinq à dix-sept ans sont amenés à expérimenter et à utiliser diverses technologies.

L’initiative Accro de la Techno 2.0 cherche à développer des ateliers et des trousses bâtis autour de cinq parcours d’apprentissage : l’électricité et l’électronique, l’optique et la lumière, la mécanique, la pensée informatique et la fabrication numérique.

Grâce à un investissement de 116 831 $, financé à hauteur de 91 500 $ par l’entremise du programme NovaScience du gouvernement du Québec, une mise à jour des contenus pédagogiques et du matériel utilisé pourra être effectuée dans chacun des volets.

Le second projet, Découpe laser à l’école, bénéficie quant à lui d’une aide financière de 14 000 $ du programme NovaScience, pour un investissement total de 17 500 $.

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, qui a procédé à l’annonce chez Prelco à Rivière-du-Loup au nom du ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, a pu constater directement sur place toutes les particularités de ce procédé, avec un découpage au laser de l’une de ses cartes de visite, effectué dans le bois.

« Le gouvernement du Québec a à cœur d’encourager la relève scientifique, et Accro de la Techno répond à cette volonté par le biais d’activités gratuites dans les quatre MRC », a-t-il ajouté.

Avoir un impact

Avec sa précédente offre de services, Accro de la Techno a rejoint 11 000 jeunes de neuf à treize ans, entre Montmagny et Rivière-du-Loup, au cours des six dernières années.

Les projets Accro de la Techno 2.0 et Découpe laser à l’école visent à joindre à eux seuls 1200 jeunes en 2023-2024, pour un total de 2500 pour l’ensemble des activités de l’organisme.

Selon le président Sylvain Dufour, l’objectif global aurait déjà été dépassé en date du 12 mai 2023. « Au cours des deux prochaines années, on vise à avoir un impact. On souhaite que cet impact se traduise par plus d’inscriptions de jeunes au profil sciences et technologies à partir de la quatrième secondaire », a-t-il poursuivi.

« On a comme prétention d’être une solution à la problématique de manque de main-d’œuvre que vivent les entreprises technologiques de la région », indique pour sa part Éric Dufresne, directeur général de l’organisme.

Accro de la Techno ne reçoit pas de financement public récurrent, dit « à la mission ». Seuls les projets ponctuels peuvent bénéficier à l’occasion d’aides financières gouvernementales.

Pour la réalisation de ses activités courantes, Accro de la Techno compte sur le soutien financier de ses différents partenaires, issus pour la plupart du milieu industriel, ainsi que des fonds propres de l’organisme.

À moyen terme, Accro de la Techno souhaiterait obtenir un autre financement du programme NovaScience par le biais d’un autre volet, sommes qui sur une période de trois ans permettraient de soutenir les activités courantes de l’organisme.