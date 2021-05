Accueil des immigrants : Consultation pour déterminer les prochaines actions

Dans le cadre du renouvellement de son plan d’action en matière d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes, la MRC de L’Islet lance un vaste processus consultatif auprès de l’ensemble de la communauté.

Grâce à cette démarche, la MRC souhaite mieux connaître les besoins liés à l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et ainsi améliorer la capacité d’accueil de la région. Ce sera aussi l’occasion de recueillir des idées d’actions à mettre à place et établir les priorités sur lesquelles intervenir pour les trois prochaines années.

Le processus de consultation se tiendra en deux phases et sera sous la supervision du comité de pilotage constitué de représentants et représentantes des divers secteurs d’activité du territoire.

D’abord, en mai et juin, les citoyens, incluant les personnes immigrantes ainsi que les entreprises, les municipalités et les organisations, seront invités à répondre à des sondages. Ces questionnaires seront disponibles en ligne le 18 mai prochain. Le sondage s’adressant aux personnes immigrantes sera disponible en français et en anglais.

Ensuite, en septembre prochain, la MRC organisera deux rencontres d’échanges et de discussions autour des thèmes, enjeux et défis importants dans le but de faire des choix plus précis sur les actions à entreprendre et les objectifs à privilégier.

Pour participer à la démarche et répondre aux sondages, les gens sont invités à surveiller les liens partagés sur les réseaux sociaux de la MRC de L’Islet. Pour les personnes n’ayant pas accès à un ordinateur ou à Internet, il sera possible d’obtenir de l’aide pour compléter les sondages en contactant le service d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes au 418 598-3076, poste 252.

Source : MRC de L’Islet