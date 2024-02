Activité d’initiation au parahockey à Saint-Pamphile

Le 16 février dernier a eu lieu une activité d’initiation au parahockey, organisé en collaboration avec l’ALPHIS. Cette journée a été réalisée en partenariat avec Alexis Boulenger, agent développement sportif à l’ARLPH et la fondation Québec Philanthrope.

Ces deux derniers organismes, ayant comme projet de créer une équipe de parahockey dans Montmagny-L’Islet, ont profité de cette journée d’initiation pour faire la promotion de ce sport et ainsi de connaître l’intérêt des citoyens.

Une quinzaine de luges étaient disponibles gratuitement tout au long de la journée. Alexandre Veillette, joueur de parahockey expérimenté, était présent sur la glace pour en faire la démonstration, aider les participants et expliquer les techniques.

Initiée de concert entre l’ALPHIS et l’ARLPH, une plage horaire était réservée aux participants de l’ALPHIS en avant-midi, afin qu’ils puissent vivre l’expérience. Une plage horaire était également dédiée à l’école primaire et secondaire en après-midi.

Par la suite, ce sont les citoyens qui pouvaient venir en faire l’essai. Au total, c’est plus d’une soixantaine de personnes jeunes et moins jeunes qui ont été initiées à ce sport peu pratiqué. La plupart d’entre eux en sont ressortis en sueur et très satisfaits de leur expérience.

Source : Ville de Saint-Pamphile