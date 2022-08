Activité familiale à la Maison Chapais

L’équipe de la maison Chapais de Saint-Denis De La Bouteillerie invite les familles à participer à une activité qui se tiendra dans le jardin de la Maison Chapais le dimanche 21 août entre 13h et 16h30.

L’activité « Au Jardin chez les Chapais » s’adresse tout particulièrement aux familles de la région ainsi qu’à celles qui seront de passage pour un séjour touristique. Les grands-parents qui cherchent une activité à partager avec leurs petits-enfants, y trouveront une occasion parfaite. Pour la famille Chapais, le jardin a été un lieu de passion pour les fleurs, d’expérimentation horticole et fruitière, ainsi qu’un lieu de détente. Inspirées par les usages que les Chapais ont donnés à leur jardin à différentes époques, les activités proposées iront de la fabrication de nichoirs d’insectes, à un jeu d’observation et de découverte, à la pratique d’un jeu ancien, un peu oublié, le croquet. La visite de la Maison Chapais fera aussi partie de l’offre faite aux familles. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Maison Chapais : https://maisonchapais.com/.

Source : Maison Chapais