Sur le chemin des champignons, un guide signé par une auteure d’ici

Elle est conseillère en développement mycologique à la MRC, elle signe des chroniques sur le sujet dans le Placoteux et agit maintenant comme auteure. Pascale G. Malenfant fait paraître le livre Sur le chemin des champignons, un guide unique au Québec.

Ce projet imprévu est arrivé à point pour Mme Malenfant. La maison d’édition les Éditions de l’homme cherchait une spécialiste comme elle pour signer un ouvrage sur le sujet. «Le projet avait du sens et est arrivé à un moment important alors que le mycotourisme se développe», confie-t-elle.

Loin du livre d’interprétation sur le champignon, le livre se définit plus comme un guide touristique, pour aider les vacanciers à bien planifier leurs vacances. Elle y raconte l’évolution du phénomène au Québec – et dans la région – et met les entreprises en mycotourisme de l’avant.

L’ouvrage pourrait d’ailleurs trouver écho chez les Européens qui raffolent déjà des champignons. «Au Québec, ça ne fait pas encore totalement partie de nos habitudes, mais on a besoin d’un contact avec la nature, de découvrir», rappelle-t-elle. Le livre s’adresse donc autant aux curieux qu’aux intéressés et se veut même un outil de promotion pour les entreprises dans le domaine.

Le guide propose donc de parcourir les régions du Québec à la rencontre des entreprises et des communautés proposant des activités de myco­tourisme: festivals, sorties guidées, visites de champignonnières, découvertes gourmandes, sentiers d’interprétation, il y en a pour tous les goûts. On y retrouve aussi des informations pratico-pratiques sur l’éthique du mycotouriste, et sur la cueillette, la dégustation et la conservation des vedettes des sous-bois.

Il s’agit pour l’auteure d’un premier livre, alors que le monde de l’édition l’a toujours intéressée. Elle est tombée dans le domaine des champignons logiquement, mais aussi un peu par hasard. Ayant fait des études en interprétation des milieux naturels et en environnement entre autres, elle s’est familiarisée avec la mycologique en travaillant en recherche chez Biopterre. Elle a développé son expertise et son réseau avant de commencer à travailler à la MRC de Kamouraska, et ce depuis trois ans. Le livre demeure une initiative personnelle.

Un lancement de Sur le chemin des champignons aura lieu à la librairie l’Option le 31 août sous forme de 5 à 7.