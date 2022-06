ADLS : Une programmation sous le signe de la reprise et de l’accessibilité

L’essentiel à retenir est plutôt l’effervescence qui était au rendez-vous lundi dernier à la Salle Edwin-Bélanger. Les ADLS renouaient avec une tradition implantée depuis plusieurs années, celle d’offrir des vitrines de spectacles ponctuées du dévoilement de la programmation de la prochaine année. Partenaires, membres et gens du grand public ont répondu présents une fois de plus, environ 500 personnes aux dires du directeur général. Sept artistes se sont succédé sur scène — une dizaine de minutes chaque — pour donner le goût aux personnes présentes de revenir plus tard en saison voir l’intégral du spectacle.

« Les artistes sont très généreux avec nous depuis plusieurs années et c’est très apprécié de nos invités. Des gars comme Guillaume Pineault et Maxime Landry avaient des engagements à Montréal l’après-midi, ils sont descendus pour 10 minutes de vitrine à Montmagny et ils sont remontés à Montréal après », raconte Christian Noël.

Marc Dupré, Patrick Norman, Lise Dion qui en sera à sa dernière tournée, P’tit Belliveau, Marthe Laverdière et Gabrielle Shonk ne sont que quelques exemples du mélange des genres et d’artistes qui se produiront dans l’une ou l’autre des salles à la disposition des Arts de la Scène. « Un show comme Les Deuxluxes, ça ne ferait pas de sens à la Salle Edwin-Bélanger, mais au Ras L’Bock à Saint-Jean-Port-Joli, c’est pile l’ambiance qu’on recherche pour les présenter », poursuit le directeur général.

Ce partenariat avec la microbrasserie de Saint-Jean-Port-Joli était déjà très bien solidifié avant la pandémie, quelques spectacles y étant présentés sur une base occasionnelle. À cela s’ajoute maintenant la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud qui accueillera quelques spectacles durant la prochaine année, en plus de la Salle Promutuel Assurance et du Cabaret Cogeco, complémentaires à la Salle Edwin-Bélanger à Montmagny.

« Malgré le contexte économique incertain et le coût de l’essence qui peuvent limiter les déplacements, on sent que l’engouement pour la culture est au rendez-vous. Les gens ont soif de spectacles et pour nous, une façon d’aller à la rencontre de tous les publics, c’est de se rapprocher d’eux en ajoutant des lieux de diffusion et de nouveaux points de vente pour nos billets comme ceux à Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. »