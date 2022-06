Une nouvelle direction générale pour les Arts de la Scène

Après 22 ans à la direction générale, Christian Noël a pris tout le monde par surprise le 7 juin en matinée en annonçant son départ des Arts de la Scène (ADLS) de Montmagny. Son bras-droit depuis 15 ans, Cynthia Lamontagne, déjà directrice adjointe depuis quelques années, lui succédera dès le 1er septembre.

La presse régionale, les membres du conseil d’administration de l’organisation, partenaires et employés ont été convoqués à ce point de presse. Fidèle à son habitude, direct et franc, Christian Noël n’a pas laissé planer le suspense très longtemps annonçant son départ à la fin de l’été. « C’était dans l’air depuis plusieurs mois, le conseil d’administration était au courant depuis un an. Je ne voulais juste pas quitter en pleine pandémie, alors que le bateau prenait l’eau », a déclaré le directeur général, en référence aux deux dernières pandémiques difficiles pour tous les intervenants de l’industrie du spectacle.

Arrivé à la tête de l’organisation en 2000, Christian Noël a rappelé les débuts modestes de l’organisation dont il avait pris les reines et qui à ce moment ne présentait pas plus de quatre à six spectacles par année. Un élu magnymontois lui aurait même signifié à l’époque qu’il serait satisfait si l’organisation se contentait de présenter un spectacle par mois. C’était mal connaître la volonté de celui qui ambitionnait offrir les mêmes opportunités au public sud-côtois que celui dans les grands centres urbains.

En ayant toujours cet objectif en tête, Christian Noël est parvenu à positionner les Arts de la Scène comme le diffuseur incontournable de la Côte-du-Sud en quelques années à peine. Avant que la pandémie n’éclate en 2020, l’organisation avait présenté pas moins de 125 spectacles, films ou collaborations en 2019, dans ses trois lieux de diffusion que sont le Cabaret Cogeco, la Salle Promutuel Assurance, la Salle Edwin-Bélanger et ailleurs chez d’autres partenaires de Montmagny-L’Islet.

« J’ai toujours voulu qu’on diffuse en étant près des gens et pour les gens. On a parcouru beaucoup de chemins durant toutes ces années. À l’époque, quand je suis rentré en poste, je ne croyais pas resté plus de quelques mois », a-t-il reconnu.

Appuyé toutes ces années par son conseil d’administration, dont Marc Couillard qui a assumé la présidence de l’organisation durant 18 de ses 22 années à la direction générale, Christian Noël est encore aujourd’hui entouré d’une équipe de plusieurs bénévoles et techniciens à chaque spectacle, ainsi que de huit employés de bureau, dont sa fidèle acolyte Cynthia Lamontagne avec qui il travaille en collégialité depuis maintenant 15 ans et qui lui succédera en septembre prochain.

« Il y a 15 ans j’étais à Notre-Dame-du-Rosaire et on avait retenu les services des Arts de la Scène. Dans une conversation banale, Christian m’avait demandé si j’étais heureuse dans la vie. C’était sa façon à lui de m’inviter à me joindre à son équipe », s’est souvenue la future directrice générale, qui a l’appui unanime de l’organisation pour relever ce nouveau défi.

Cynthia Lamontagne se réjouit aujourd’hui de l’opportunité qui lui est offerte et assure qu’il ne s’agit pas de la fin d’une ère ni du début d’une nouvelle, mais d’une continuité. Elle pourra d’ailleurs compter sur le soutien de Christian Noël pour la transition lors de son entrée en poste officielle, a-t-il assuré.