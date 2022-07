Admirer le Fleuve du littoral l’isletois

Le littoral de L’Islet n’a pas la chance de s’étendre sur autant de kilomètres que celui du Kamouraska, mais ses quelques accès publics au Fleuve suffisent pour offrir des points de vue remarquables au potentiel de souvenirs impérissables. Certains d’entre eux sont même très peu achalandés, ce qui permet un contact beaucoup plus intime avec le majestueux Saint-Laurent.

Havre du quai

Situé à mi-chemin entre les deux noyaux villageois de Saint-Roch-des-Aulnaies que sont la Place de l’Église et la Seigneurie des Aulnaies, le Havre du quai est certainement un des rares endroits où il est possible d’admirer le lever et le coucher du soleil sur le Fleuve, tout en étant sur la Rive-Sud du Saint-Laurent.

Comme partout sur le littoral de Kamouraska-L’Islet, le panorama de Charlevoix qui défile sous nos yeux livre des couchers de soleil qui font depuis toujours la renommée de la région. La petite baie qui sépare à l’ouest le Havre du cœur du village de Saint-Roch-des-Aulnaies offre quant à lui une perspective magnifique sur son église à deux clochers, l’une des plus belles en Côte-du-Sud.

Pour les levers de soleil, il suffit d’arriver aux aurores et de tourner le regard vers l’est pour profiter des premiers rayons qui se dévoilent à l’horizon derrière les cabourons de La Pocatière, ces petites collines caractéristiques du Kamouraska qui ponctuent de façon irrégulière sa plaine littorale. L’effet est à son meilleur lorsque la marée est basse dans la Grande-Anse, cette baie en forme de demi-cercle de 14 km de diamètre qui va de Rivière-Ouelle à Saint-Roch-des-Aulnaies et qui se referme exactement là où se situe le Havre du quai.

Pour les amateurs de piquenique, toutes les infrastructures nécessaires sont présentes sur le site pour s’y adonner. Abandonnez-vous ensuite à consulter les panneaux d’interprétation qui expliquent les particularités de l’endroit ainsi que sa table d’orientation de 120 cm de diamètre en pierre dure qui permet d’identifier tout ce qui ce trouve à l’horizon, dans un rayon de 360°.

Accessible à partir de la route de la Seigneurie (Route 132).

Pointe-Rouge

L’un des secrets les mieux gardés de tout Kamouraska-L’Islet! Halte appréciée sur la Route Verte dans la Grande-Anse, à environ 800 m à partir de l’extrémité est du chemin des Berges à Saint-Roch-des-Aulnaies, la Pointe-Rouge est à la fois un lieu de légende et d’histoire.

Si deux petits bâtiments aux toits rouges semblent être à l’origine du nom donné à l’endroit, ceux-ci et le panneau d’interprétation qu’on y retrouve à proximité permettent plutôt d’attester de l’époque de la pêche à l’anguille, cette pratique commerciale jadis fort répandue dans la Grande-Anse.

Sur le roc qui se déploie devant le bâtiment principal, des traces semblables à des pas d’un marcheur avec son bâton et son chien sont depuis toujours associées au passage de Saint Roch, celui qui a inspiré le nom de la municipalité.

Après avoir lu le panneau expliquant la légende, réquisitionnez l’une des deux chaises « Adirondack » laissées en permanence sur les rochers et installez-vous bien confortablement en direction du fleuve pour l’admirer sous les chauds rayons du soleil, rafraîchi au passage par la brise du sud-ouest typique des plus belles journées d’été.

Saint-Jean-Port-Joli

Saint-Jean-Port-Joli est certainement l’endroit le plus couru pour admirer le Saint-Laurent dans L’Islet. Inévitablement, l’endroit est donc le plus « touristique » de tous. Suggestion : laissez votre voiture au Parc des Trois-Bérets ou au quai et longez le littoral à pieds, entre les deux.

Du quai, appréciez la présence des bateaux amarrés au Parc nautique ou qui s’élancent sur le Saint-Laurent, attroupés, lors des Régates des Piliers. Par temps clair, essayez cette fois de dénicher dans l’horizon le phare du Pilier-de-Pierre, l’un des plus anciens de l’estuaire du Saint-Laurent. Au Parc des Trois-Bérets, arrêtez vous piqueniquer et admirez ensuite les nombreuses sculptures sur bois réalisées par des sculpteurs de partout dans le monde et qui font encore aujourd’hui la renommée de Saint-Jean-Port-Joli.

L’Islet

La Municipalité de L’Islet n’est pas reconnue pour son riche passé maritime pour rien : deux lieux très animés permettent d’admirer le Fleuve, tout en étant diverti.

Sur la route du Quai, le parc du Havre du souvenir offre à la fois un panorama exceptionnel sur le Saint-Laurent et de l’animation culturelle en été avec des spectacles en plein air et des soirées karaoké. À proximité, le Camping municipal du Rocher-Panet est une escale à considérer pour ceux qui veulent profiter de l’air du fleuve en plein air… même durant la nuit!