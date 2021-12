Aide d’urgence demandée pour contrer l’épidémie de tordeuse

Si le Kamouraska est relativement épargné comparativement à Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et La Matanie, la région est affectée de deux façons. D’abord, l’épidémie qui affecte les arbres se déplace vers l’ouest, mais aussi, les budgets qui reviendraient habituellement au secteur ouest du Bas-Saint-Laurent comme Kamouraska et Rivière-du-Loup s’en vont de plus en plus vers l’est pour contrer l’épidémie.